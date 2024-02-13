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12:40, 13 февраля 2024Мир

Маск заявил о невозможности проигрыша Путина на Украине

Маск: президент России Путин ни в коем случае не может проиграть на Украине

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Американский бизнесмен и основатель социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил американским сенаторам-республиканцам, что президент России Владимир Путин «ни в коем случае» не проиграет в конфликте на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

В ходе дискуссии на форуме X Spaces, части платформы соцсети Х, сенатор Рон Джонсон отметил, что все, кто верит в победу Украины, «живут в мире фантазий». Маск поддержал его и выступил против военной поддержки Украины.

Маск добавил, что Путин «ни в коем случае не может проиграть» на Украине. Когда миллиардера стали обвинять в том, что он сторонник президента России, Маск назвал такие допущения «абсурдными».

Ранее Маск назвал бессмысленным законопроект о выделении помощи от США Украине. Он подчеркнул, что украинцам это не поможет.

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      Лина Пивоварова
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