Маск заявил о невозможности проигрыша Путина на Украине

Маск: президент России Путин ни в коем случае не может проиграть на Украине

Американский бизнесмен и основатель социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил американским сенаторам-республиканцам, что президент России Владимир Путин «ни в коем случае» не проиграет в конфликте на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

В ходе дискуссии на форуме X Spaces, части платформы соцсети Х, сенатор Рон Джонсон отметил, что все, кто верит в победу Украины, «живут в мире фантазий». Маск поддержал его и выступил против военной поддержки Украины.

Маск добавил, что Путин «ни в коем случае не может проиграть» на Украине. Когда миллиардера стали обвинять в том, что он сторонник президента России, Маск назвал такие допущения «абсурдными».

Ранее Маск назвал бессмысленным законопроект о выделении помощи от США Украине. Он подчеркнул, что украинцам это не поможет.