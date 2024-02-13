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11:30, 13 февраля 2024Культура

Названы самые популярные у россиян сериалы

«Слово пацана» и «Золотое дно» попали в топ самых популярных у россиян сериалов

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Самые популярные у россиян сериалами стали «Золотое дно», «Трудные подростки», «Волшебный участок», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Успешный» и «Настоящий детектив». Топ успешных проектов назвал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные онлайн-кинотеатров за январь 2024 года.

На сервисе «Иви» в топ-5 популярных картин попали «Золотое дно», «Зимородок», «Нежность», «След» и «Против всех». На платформе Wink зрители чаще всего смотрели «Трудных подростков», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Недетское кино», «Плаксу» и «Великолепный век».

На платформах Kion, Okko и Start с меньшим количеством пользователей чаще всего интересовались сериалами «Успешный», «Волшебный участок» и «Слово пацана. Кровь на асфальте» соответственно. В онлайн-кинотеатре Amediateka, который специализируется на иностранных премьерах, в топ проектов вошли «Настоящий детектив», «Игра престолов», Halo, «Месье Спейд» и «Ваша честь».

Ранее были названы самые популярные у российских пиратов фильмы.

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      Мария Рюрикова
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