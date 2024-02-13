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13:44, 13 февраля 2024Ценности

Новый образ Нюши в откровенном наряде оценили фразой «будто лицо заменили»

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Новый образ российской певицы Анны Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша, оценили в сети фразой «будто лицо заменили». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя исполнительница предстала перед камерой в откровенной одежде. Наряд бледно-розового оттенка состоял из прикрывающих голую грудь бантов, мини-юбки, а также перчаток и легинсов с вырезами.

Кроме того, знаменитость распустила осветленные волосы, выбрав объемную укладку, и сделала так называемое скульптурирование лица. В то же время она подчеркнула глаза черными стрелками и обвела контур губ коричневым карандашом.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. «Что здесь может понравиться? Тонна грима и ничего своего?», «Вижу жертву моды, если это можно так назвать», «Пластилиновая какая-то», «Вообще не похоже на Нюшу, ужас, если честно», «Совершенно другой человек. Этот образ смотрится вульгарно», «Как будто лицо заменили», — заявили юзеры.

Ранее Нюша показала естественную внешность без косметики. В опубликованном видео 33-летняя исполнительница предстала лежа на медицинской кушетке во время массажа.

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      Карина Черных
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