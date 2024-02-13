В Москве рассказали о достижениях столичных медиков

Вице-мэр Ракова сообщила о получении более 260 патентов московскими медиками

За последние три года специалисты организаций московского здравоохранения получили более 260 патентов, 70 процентов которых уже внедрили в медицинскую практику. О главных ноу-хау столичных врачей рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в прошлом году московские медики опубликовали более трех тысяч научных работ в самых престижных изданиях России и мира, большинство из которых входит в рейтинг мировых исследовательских тематик. «В их числе пандемия, новообразования, трансплантация, донорство тканей, инсульт, работа мозга и другие. Мы приложим все усилия для того, чтобы научный потенциал московского здравоохранения увеличивался с каждым годом», — отметила заммэра.

Одни из главных научных достижений столичных врачей — разработка оригинальных технологий для тестирования нейросетей, организация первых амбулаторных эндоскопических центров, включение иммерсивных технологий в реабилитацию пациентов с инсультом и многие другие. «Ежегодно в городе проводится более 1200 профессиональных и научных мероприятий, которые становятся центральными событиями в жизни науки и медицины», — добавила Ракова.

Кроме того, каждый день на платформе «Московская медицина. Мероприятия» проходят образовательные мероприятия для специалистов столичного здравоохранения всей России. А для успешной научной деятельности московских медиков НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Москвы создал особую экосистему. В ней каждый может получить помощь в проведении исследований, персонального куратора, содействие в патентовании технологий и публикации результатов, а также выборе индивидуальной траектории профессионального развития как исследователя.

