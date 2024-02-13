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14:42, 13 февраля 2024Россия

Путин утвердил список поручений по итогам прямой линии и пресс-конференции

Путин утвердил поручения по итогам совмещенной с прямой линией пресс-конференции
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые он дал по итогам проведенной 14 декабря 2023 года пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Они опубликованы на сайте Кремля.

Глава государства по итогам беседы с журналистами и жителями России поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включая Шебекинский городской округ. Помимо этого, правительство до 20 февраля должно представить доклад об ускорении предоставления выплат участникам спецоперации.

Кроме того, президент поручил распространить льготную ипотеку под два процента в новых регионах России на вторичное жилье, а также к 1 марта рассмотреть вопрос об «общих подходах» к соцгарантиям добровольцам СВО.

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция главы государства прошли в декабре 2023 года, мероприятие продолжалоссь 4 часа 3 минуты. За это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и обращений граждан. Всего тогда поступило более двух миллионов обращений.

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      Анастасия Шейкина
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