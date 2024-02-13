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18:14, 13 февраля 2024Культура

Раскрыты райдер и гонорар певца Niletto

В райдере признававшегося в нелюбви к алкоголю Niletto указан 12-летний виски

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Раскрыты райдер и размер гонорара российского певца Niletto (настоящее имя — Данил Прытков). Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным портала, гонорар артиста за одно выступление составляет четыре миллиона рублей. Несмотря на то что ранее в интервью исполнитель признавался, что не любит алкоголь, в его райдере указан 12-летний виски Сhivas Regal. Помимо этого, там прописаны лапша быстрого приготовления «Доширак», сигареты с кнопкой, пицца и энергетики. Главным пунктом в документе является наличие кальяна и кальянщика в гримерной комнате исполнителя.

В райдере также прописано наличие автомобиля премиум-класса не старше трех лет, внутри которого можно курить электронные сигареты. По словам менеджеров, указанные в документе пункты, в том числе и наличие алкоголя, — требования самого певца.

Ранее стало известно, что российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) поднял цену за свои концерты после запрета на въезд в Объединенные Арабские Эмираты.

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      Анастасия Астахова
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