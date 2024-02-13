На Украине предупредили об опасных операциях нового главкома ВСУ

Экс-замминистра Тука: Сырский проведет опасные операции ВСУ для Зеленского

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский может осуществить опасные для состояния армии операции. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

Тука предупредил, что Сырский может провести опасные операции «под желания» украинского президента Владимира Зеленского. Он признался, что не раз слышал от информаторов в ВСУ, что новый главком намерен с точностью следовать приказам главы государства. Экс-замминистра допустил, что власти Киева дали Сырскому запрос на победу.

