Россиянин показал тату с нацистской символикой и получил условный срок

В Ангарске осудили на два года условно мужчину, показавшего нацистскую символику

В Ангарске суд приговорил к двум годам лишения свободы условно мужчину за демонстрацию нацистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 282.4 («Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП РФ») Уголовного кодекса РФ. Ему назначен трехлетний испытательный срок.

По данным ведомства, осужденный получил административное наказание за то, что показал тату с нацисткой символикой. Однако в исправительных учреждениях он продолжил показывать татуировки окружающим. Тогда его задержали сотрудники ФСБ и ФСИН.

Отмечается, что мужчина свел запрещенные тату. Это учел суд, когда выносил приговор.

Ранее в Пятигорске возбудили дело против жителя Железноводска, продемонстрировавшего нацистскую символику.

