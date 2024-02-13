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06:01, 13 февраля 2024Экономика

Названы самые популярные у россиян услуги в преддверии 14 февраля

«Авито Услуги»: спрос на букеты накануне 14 февраля вырос на 21 процент

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Аналитики «Авито Услуг» проанализировали активность россиян на платформе в канун Дня всех влюбленных и назвали самые популярные услуги, а также средние цены на них по стране. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

На первом месте традиционно оказались услуги флористов. В начале февраля по сравнению с концом января спрос на изготовление цветочных букетов на заказ вырос на 21 процент. Средняя стоимость подарка начинается от 1490 рублей.

Не менее популярен заказ съедобных букетов. Услугами изготовителей композиций из сладостей, ягод и фруктов в последние две недели интересуются в полтора раза чаще (плюс 58 процентов), чем в январе. В среднем стоимость подарка начинается от тысячи рублей.

В последние две недели спрос также вырос ( плюс 8 процентов) на составление композиций из воздушных шаров. По мнению аналитиков, он продолжит расти до пиковых значений непосредственно 14 февраля, так как многие исполнители готовы браться за заказы день в день. Средняя стоимость приготовления связки из 10 шаров по стране начинается от 1300 рублей.

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Россияне также собираются дарить друг другу подарки ручной работы. Спрос на изготовление различных статуэток, кулонов, альбомов и других тематических изделий от мастеров в первой половине февраля вырос на 13 процентов. Средняя стоимость начинается от 700 рублей.

В канун 14 февраля россияне также интересуются услугой по изготовлению портрета второй половинки на заказ. Спрос на услугу вырос на 17 процентов. В среднем по стране изготовление изображения к празднику обойдется в тысячу рублей.

В преддверии праздника вырос интерес и к бьюти-услугам. Россиянки чаще записываются на макияж ( плюс 32 процента), маникюр и педикюр (плюс 30), ресницы и брови ( плюс 249) и к парикмахеру (плюс 8). Средняя стоимость полного бьюти-образа по стране начинается от 4900 рублей.

Кроме того, аналитики зафиксировали рост спроса на услуги клинеров. Накануне 14 февраля специалистов по простой быстрой уборке искали на 15 процентов чаще, чем годом ранее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал в Москве почти весеннюю погоду в День святого Валентина.

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      Екатерина Смирная
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