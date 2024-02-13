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13:38, 13 февраля 2024Бывший СССР

Военный описал ситуацию в Харькове

Полковник запаса Алехин: харьковское направление является одним из приоритетных

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Улучшение позиций Западной группировки сил в зоне проведения специальной военной операции позволило делать прогнозы по Харькову, однако не стоит действовать сгоряча. Ситуацию на этом направлении описал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин, его цитирует «Царьград».

Он скептически отнесся к мнению по поводу штурма города. В данном случае следует сопоставлять, каковы могут быть потери и сколько времени займет выполнение боевой задачи, указал военный. В то же время, по его словам, именно харьковское направление и Харьков являются одними из приоритетных.

«Но это вовсе не исключает, что мы Харьков, допустим, окружим и будем ждать, что будет дальше. Есть несколько вариантов, но, скорее всего, противник сам уйдет из Харькова до Днепра. Сам уйдет, мы вынудим это сделать. А вот лобового штурма, я думаю, что не будет», — высказался Алехин.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил уверенность в том, что Россию ожидают хорошие известия с харьковского направления в ближайшее время. По его словам, Вооруженные силы Украины перебрасывают на харьковское направление резервы. «Они стараются уйти в оборону, переформироваться. А Запад подкидывает им новое оружие, в частности планируемые бомбы», — сказал эксперт.

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      Алина Гончарова
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