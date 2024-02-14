Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:02, 14 февраля 2024Силовые структуры

Легендарный следователь рассказал о попытке суда Линча над маньяком Чикатило

Следователь Костоев рассказал о попытке суда Линча над маньяком Чикатило
Исса Костоев — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам

Исса Костоев — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. Фото: Александр Чумичев / ТАСС

Над маньяком Андреем Чикатило пытались устроить суд Линча из-за его расправы над 11-летним мальчиком. Об этом в среду, 14 февраля, корреспонденту «Ленты.ру» Игорю Надеждину рассказал легендарный следователь Исса Костоев, который возглавлял следственную группу, задержавшую преступника.

«Однажды мы повезли Чикатило на проверку показаний на местности — на берег водоема, где он 14 августа 1990 года подкараулил 11-летнего Ваню, когда тот отошел с пляжа в камыши переодеться. Маньяк изнасиловал мальчика, а потом нанес ему 42 ножевых ранения», — рассказал Костоев.

Материалы по теме:
«С бессмысленной жестокостью» Как ловили Андрея Чикатило: поиски главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
«С бессмысленной жестокостью»Как ловили Андрея Чикатило: поиски главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
20 ноября 2020
Гражданин Икс 30 лет назад арестовали Чикатило. История главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Гражданин Икс30 лет назад арестовали Чикатило. История главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
18 ноября 2020
«Он очень ловко охотился на детей» 30 лет назад маньяка Чикатило приговорили к расстрелу. Какие тайны он унес с собой?
«Он очень ловко охотился на детей»30 лет назад маньяка Чикатило приговорили к расстрелу. Какие тайны он унес с собой?
15 октября 2022

По словам Костоева, он вместе с коллегами привез Чикатило на пляж под усиленной охраной милиционеров, с кинологом и собакой. Обвиняемый, пристегнутый к Костоеву наручниками, показал, где встретил мальчика, как пошел за ним — а затем обернулся, посмотрел на следователя и бросился бежать.

«Причем он бежал так, что я не удержался на ногах: Чикатило тащил меня по песку. А сзади крики милиционеров "Стой, стрелять буду!" Кто-то, кажется, даже выстрелил в воздух. Я сначала решил, что Чикатило в побег сорвался — но это было не так», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Полную версию интервью с Иссой Костоевым можно прочитать здесь.

Как выяснилось позже, в 50-60 метрах от пляжа стоял местный хлебозавод, на котором родители Вани трудились и в день расправы над ним, и потом. В тот момент кто-то из работников увидел, что прокуратура привезла преступника. Сказал в цехе, информация мигом облетела завод — и все работники, схватив лопаты, вилы и другие тяжелые предметы в едином порыве бросились линчевать душегуба.

«К счастью, милиционеры смогли остановить толпу — а я уже после сказал Чикатило: "Вот ты сколько раз твердил, что хочешь уйти, что не имеешь права жить, что столько всего натворил. А сам, почуяв конец, рванул так, что меня чуть калекой не сделал". Это, пожалуй, мое самое яркое воспоминание о работе с Чикатило», — заключил Костоев.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Надеждин
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла искусствовед Нина Молева. Она завещала президенту Путину коллекцию картин на миллиарды долларов

      При обстреле ВСУ Белгородской области пострадала женщина

      Легендарный следователь рассказал о попытке суда Линча над маньяком Чикатило

      Минобороны заявило об ударе артиллеристов по тыловому району ВСУ

      Обнаружена причина крупнейшего вымирания в истории Земли

      Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами на вторичном рынке

      Названы главные страхи женщин перед разводом

      Стало известно о бегстве колумбийских наемников с позиций ВСУ

      Российский суд арестовал напавших на участника СВО подростков

      Российские школьники освоили новый способ списывания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше