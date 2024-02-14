Легендарный следователь рассказал о попытке суда Линча над маньяком Чикатило

Следователь Костоев рассказал о попытке суда Линча над маньяком Чикатило

Над маньяком Андреем Чикатило пытались устроить суд Линча из-за его расправы над 11-летним мальчиком. Об этом в среду, 14 февраля, корреспонденту «Ленты.ру» Игорю Надеждину рассказал легендарный следователь Исса Костоев, который возглавлял следственную группу, задержавшую преступника.

«Однажды мы повезли Чикатило на проверку показаний на местности — на берег водоема, где он 14 августа 1990 года подкараулил 11-летнего Ваню, когда тот отошел с пляжа в камыши переодеться. Маньяк изнасиловал мальчика, а потом нанес ему 42 ножевых ранения», — рассказал Костоев.

По словам Костоева, он вместе с коллегами привез Чикатило на пляж под усиленной охраной милиционеров, с кинологом и собакой. Обвиняемый, пристегнутый к Костоеву наручниками, показал, где встретил мальчика, как пошел за ним — а затем обернулся, посмотрел на следователя и бросился бежать.

«Причем он бежал так, что я не удержался на ногах: Чикатило тащил меня по песку. А сзади крики милиционеров "Стой, стрелять буду!" Кто-то, кажется, даже выстрелил в воздух. Я сначала решил, что Чикатило в побег сорвался — но это было не так», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Полную версию интервью с Иссой Костоевым можно прочитать здесь.

Как выяснилось позже, в 50-60 метрах от пляжа стоял местный хлебозавод, на котором родители Вани трудились и в день расправы над ним, и потом. В тот момент кто-то из работников увидел, что прокуратура привезла преступника. Сказал в цехе, информация мигом облетела завод — и все работники, схватив лопаты, вилы и другие тяжелые предметы в едином порыве бросились линчевать душегуба.

«К счастью, милиционеры смогли остановить толпу — а я уже после сказал Чикатило: "Вот ты сколько раз твердил, что хочешь уйти, что не имеешь права жить, что столько всего натворил. А сам, почуяв конец, рванул так, что меня чуть калекой не сделал". Это, пожалуй, мое самое яркое воспоминание о работе с Чикатило», — заключил Костоев.