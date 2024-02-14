Российский художник пригрозил уничтожить работы Пикассо и Уорхола ради Ассанжа

Художник Молодкин пригрозил уничтожить работы Пикассо и Уорхола ради Ассанжа

Художник-концептуалист российского происхождения Андрей Молодкин пригрозил уничтожить 16 произведений искусства стоимостью более 45 миллионов долларов. Об этом пишет Sky News.

Проживающий во Франции мужчина заявил, что полотна Пабло Пикассо, Рембрандта и Энди Уорхола погибнут, если основатель Wikileaks Джулиан Ассанж скончается в тюрьме. По его словам, картины хранятся в специальном сейфе вместе с бочками с едкой кислотой и катализатором, и в случае неблагоприятного исхода они превратятся в мусор.

Молодкин назвал свой проект «Выключатель мертвеца». Начиная с пятницы, кто-то из близких Ассанжа каждый день должен будет обновлять 24-таймер. не дающий кислоте вырваться из контейнера.

Какие именно картины оказались в сейфе, неизвестно. Произведения искусства вернутся владельцам, лишь когда Ассанж выйдет из тюрьмы.

