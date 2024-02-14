Посол: Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки

Представители МИД Канады попросили дополнительное время на подготовку ответа по делу бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько). Об этом РИА Новости заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

Он уточнил, что канадские власти готовят ответ по существу на заданные Москвой вопросы.

Дипломат напомнил, что Оттава отказала Москве в экстрадиции 98-летнего эсэсовца по формальному поводу — из-за отсутствия договора об экстрадиции между Россией и Канадой. «Но будут ли правоохранительные органы Канады изучать его прошлое, его причастность к массовым убийствам, к геноциду — теперь уже по канадским законам?», — задался вопросом Степанов. Он также выразил надежду, что власти заинтересуются, как нацист получил гражданство Канады.

По данным обвинения, Хунка совершил преступление против мира и безопасности человечества, участвуя в карательных акциях во Львовской области в 1943 году.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». МВД России объявило его в розыск.