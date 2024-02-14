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01:05, 14 февраля 2024Мир

Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки

Посол: Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки

Фото: Chris Wattie / Reuters

Представители МИД Канады попросили дополнительное время на подготовку ответа по делу бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько). Об этом РИА Новости заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

Он уточнил, что канадские власти готовят ответ по существу на заданные Москвой вопросы.

Дипломат напомнил, что Оттава отказала Москве в экстрадиции 98-летнего эсэсовца по формальному поводу — из-за отсутствия договора об экстрадиции между Россией и Канадой. «Но будут ли правоохранительные органы Канады изучать его прошлое, его причастность к массовым убийствам, к геноциду — теперь уже по канадским законам?», — задался вопросом Степанов. Он также выразил надежду, что власти заинтересуются, как нацист получил гражданство Канады.

По данным обвинения, Хунка совершил преступление против мира и безопасности человечества, участвуя в карательных акциях во Львовской области в 1943 году.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». МВД России объявило его в розыск.

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      Марина Совина
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