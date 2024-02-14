МВД объявило в розыск экс-футболиста и блогера по делу о дискредитации армии

МВД объявило в розыск экс-футболиста Савина по делу о дискредитации армии

МВД России объявило в розыск по делу о дискредитации армии экс-футболиста и блогера Евгения Савина (КраСава). Об этом в среду, 14 февраля, сообщает РИА Новости.

Год назад Тверской суд в Москве оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Однако на протяжении года блогер продолжил негативно высказываться о российской армии. После интервью Ксении Собчак он стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ.

Как следует из ведомственной базы розыска, Савин разыскивается по одной из статей УК РФ, при этом конкретная статья в базе не уточняется.