Осужденные обжаловали приговор за вымогательство у главы «Ростеха»

Защита подала жалобу на приговор осужденным за вымогательство у главы «Ростеха»

Защита осужденных за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова обжаловала приговор, сообщает ТАСС.

Хамовнический суд Москвы 12 февраля приговорил к 7,5 года лишения свободы Кирилла Суханова — бывшего коммерческого директора холдинга «Осторожно медиа», по семь лет получили бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.

По версии следствия, они вымогали у Чемезова деньги за удаление постов в принадлежавшем журналистке Ксении Собчак Telegram-канале «Тушите свет».