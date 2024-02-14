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12:12, 14 февраля 2024Силовые структуры

Осужденные обжаловали приговор за вымогательство у главы «Ростеха»

Защита подала жалобу на приговор осужденным за вымогательство у главы «Ростеха»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Защита осужденных за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова обжаловала приговор, сообщает ТАСС.

Хамовнический суд Москвы 12 февраля приговорил к 7,5 года лишения свободы Кирилла Суханова — бывшего коммерческого директора холдинга «Осторожно медиа», по семь лет получили бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.

По версии следствия, они вымогали у Чемезова деньги за удаление постов в принадлежавшем журналистке Ксении Собчак Telegram-канале «Тушите свет».

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      Любовь Ширижик
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