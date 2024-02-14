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15:34, 14 февраля 2024Культура

Издатели оценили интерес россиян к книгам писателей-иноагентов

Российские издатели заявили о снижении интереса к книгам писателей-иноагентов

Фото: Unsplash

Отечественные издатели оценили интерес россиян к книгам писателей-иноагентов. Об этом сообщил ТАСС президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

По его словам, продажа книг иноагентов в объеме составляет менее одного процента суммарно по объему проданного тиража, несмотря на популярность некоторых авторов этой категории. «Они по-прежнему есть где-то на полках магазинов, но объективно в связи со снижением ликвидности, снижением объема продаж они отходят на второй и третий план, а через какое-то время могут вообще вымыться», — заявил он.

Новиков добавил, что в 2024 году количество авторов-иноагентов на полках книжных магазинов не увеличится. Он отметил, что книги таких писателей не запрещены к продаже, но требуют специальной маркировки.

Ранее были названы самые издаваемые писатели в России.

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      Мария Рюрикова
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