Российские полицейские отказались вскрыть квартиру с запертым внутри спаниелем

Shot: в Подмосковье полицейские отказались вскрыть квартиру, где заперт спаниель

В подмосковном Томилино полицейские отказались вскрывать квартиру, где заперт спаниель. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, у сотрудников МВД нет на это оснований.

Ранее появилась информация, что в закрытой квартире голодает собака: хозяин бросил ее полнедели назад. Спаниель жалобно скулит, но волонтеры и соседи не могут никак ему помочь. Пока неравнодушные жители дома пытаются через щель наливать воды в квартиру и бросают через глазок питомцу куски сыра.

Соседи отметили, что хозяин жилища много выпивает и, возможно, находится без сознания.

UPD: спасатели приехали в квартиру, где заперт пес. Он спасен.