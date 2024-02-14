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16:21, 14 февраля 2024Мир

В Германии не согласились со словами Путина о просьбе отвести войска от Киева

Хебештрайт не подтвердил слова Путина о просьбе Германии отвести войска от Киева
Штеффен Хебештрайт

Штеффен Хебештрайт. Фото: Annegret Hilse / Reuters

В Германии не подтверждают слова президента России Владимира Путина о том, что Берлин и Париж в 2022 году просили отвести российские войска от Киева. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«Корректно», — сказал Хебештрайт, отвечая на просьбу журналиста подтвердить, что участия Германии и Франции в договоренностях об отводе войск от Киева якобы не было.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что «коллеги во Франции и Германии» просили Москву отвести войска от Киева для создания условий для подписания мирного соглашения, однако, когда просьба была выполнена, украинские переговорщики «выбросили в помойку» все договоренности и выбрали длительное вооруженное противостояние.

Владимир Путин дал большое интервью Карлсону, который специально ради этого прилетал в Москву. Запись беседы была опубликована на сайте журналиста в ночь на 9 февраля. Это первая встреча президента России с иностранной прессой после начала специальной военной операции.

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      Анастасия Яланская
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