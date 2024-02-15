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19:22, 15 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин забил молотком помогавших в расправе над другом знакомых

В Рыбинске россиянин учинил расправу над другом, а позже избавился от сообщников

Кадр: СК РФ

В Ярославской области предстанет перед судом россиянин, обвиняемый в расправе над тремя мужчинами. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в апреле 2023 года в квартире на улице Черепанова в Рыбинске четверо мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент обвиняемый и его друг поссорились. После чего он вместе с присутствовавшими забил его молотком. Позже, решив замести следы, мужчина с участвовавшим в расправе товарищем зашел к соучастнику преступления и заколол его ножом. Но и от последнего оставшегося в живых свидетеля он тоже решил избавиться. Еще сутки спустя он напал на него, ударил молотком и задушил веревкой.

Применив современную криминалистическую технику, сотрудники подтвердили причастность обвиняемого к совершению инкриминируемых преступлений. Обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 февраля сообщалось, что Верховный суд Мордовии приговорил к лишению свободы двух местных жительниц за расправу над подругой.

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      Владимир Седов
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