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20:04, 15 февраля 2024Силовые структуры

В Москве российская пенсионерка поссорилась со знакомой и нанесла ей удары ножом

В Москве задержали 55-летнюю пенсионерку, заколовшую знакомую ножом

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Москве задержали 56-летнюю российскую пенсионерку, заподозренную в расправе над знакомой. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 15 февраля женщина поссорилась со знакомой в одной из квартир дома на улице Дорожная. Причиной стали личные неприязненные отношения. Пенсионерка вооружилась ножом и нанесла сопернице не менее четырех колющих ран, которые оказались не совместимы с жизнью.

Фигурантка доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.

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      Владимир Седов
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