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03:44, 15 февраля 2024Бывший СССР

Украину уличили в попытке Украины скопировать российский дрон «Орлан-10»

Генконструктор СТЦ: Украина пытается скопировать российский БПЛА «Орлан-10»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: RUSI / Reuters

Украина пытается скопировать российский многофункциональный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10». В этом Киев уличил генеральный конструктор компании-разработчика «Специальный технологический центр» Роман Иванов в интервью ТАСС.

Он отметил, что данный беспилотник Вооруженные силы (ВС) России активно применяют в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам Иванова, у СТЦ были попытки выпускать данные дроны на других предприятиях, однако ни у одной из фирм не получилось добиться таких же результатов. «Этих попыток было три-четыре в России, и сейчас я уже знаю о трех попытках на Украине», — указал он.

Иванов также рассказал, что макет условно «Орлана-10» появился в экспозиции чешско-украинской фирмы на недавней выставке в Абу-Даби. Собеседник агентства допустил, что данные БПЛА попадут в Россию в качестве трофеев.

В сентябре 2023 года в Минобороны России заявили, что беспилотник «Орлан-10» в ходе использования в зоне СВО выявляет даже хорошо замаскированные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). В военном ведомстве подчеркнули, что БПЛА эффективно работают даже в условиях радиоэлектронного противодействия, выполняя для разведки, поиска целей и корректировки огня полеты на тактическую глубину.

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      Марина Совина
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