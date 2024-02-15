Путин поручил продлить выставку «Россия»

Путин поручил правительству продлить выставку «Россия» до 8 июля 2024 года

Президент России Владимир Путин распорядился продлить выставку-форум «Россия». Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, выставка продлевается до 8 июля 2024 года. Исполнение поручения возложено на правительство и администрацию президента.

На международной выставке «Россия» демонстрируются важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На площадках представлены 89 российских регионов, а также федеральные ведомства, корпорации и общественные организации.

Ранее посетивший выставку «Россия» Путин дал старт Году семьи в России. Глава государства отметил, что Год семья логически продолжает Год учителя и наставника. Также президент подчеркнул значение семьи для продолжения истории народа.