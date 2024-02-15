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19:08, 15 февраля 2024Россия

Путин поручил продлить выставку «Россия»

Путин поручил правительству продлить выставку «Россия» до 8 июля 2024 года

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин распорядился продлить выставку-форум «Россия». Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, выставка продлевается до 8 июля 2024 года. Исполнение поручения возложено на правительство и администрацию президента.

На международной выставке «Россия» демонстрируются важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На площадках представлены 89 российских регионов, а также федеральные ведомства, корпорации и общественные организации.

Ранее посетивший выставку «Россия» Путин дал старт Году семьи в России. Глава государства отметил, что Год семья логически продолжает Год учителя и наставника. Также президент подчеркнул значение семьи для продолжения истории народа.

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      Алан Босиков
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