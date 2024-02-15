Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:41, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

В России запустили набор на бесплатное обучение в IT

VK открывает набор на бесплатные образовательные программы в IT и digital

Фото: Unsplash

Набор на бесплатные программы и курсы по 14 направлениям, среди которых разработка, машинное обучение, информационная безопасность и продуктовые исследования, запускает VK Education, следует из поступившего «Ленте.ру» пресс-релиза.

«Обучение бесплатное и ориентировано на разный уровень подготовки. Лучшие студенты программ смогут претендовать на позиции в штате компании или приглашение на стажировку», — сказано в сообщении.

Весенний набор включает в себя три направления: IT-курсы, проект Digital Camp по нетехническим специальностям и курс по гибким навыкам. Россиян ждет практико-ориентированное обучение с открытыми лекториями, асинхронными курсами и программами с конкурсным отбором. Под руководством экспертов VK студенты будут работать над реальными задачами и получат навыки, необходимые для карьеры в IT.

Отмечается, что часть программ пройдет в асинхронном формате и будет доступна всем желающим после регистрации, на других предусмотрены отборочные испытания, продолжительность обучения три месяца.

Узнать подробности о курсах и подать заявку на них можно по ссылке.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Белгородский губернатор привел данные о погибших после обстрела ВСУ

      В российском регионе пожаловались на избивающих сверстников детей мигрантов

      Подсчитаны разрушения в Белгороде после удара ВСУ

      В Москве из-за внешнего вида избили актерал

      Стали известны планы поездки Зеленского на Мюнхенскую конференцию

      Гладков рассказал о разрушениях после обстрела Белгорода

      В России запустили набор на бесплатное обучение в IT

      США заявили о новых ударах по ракетам и беспилотникам хуситов

      Оппозиция Молдавии провела в столице митинг с погребальными венками и гробом

      Врач развеяла опасные мифы о ветрянке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше