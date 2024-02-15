В России запустили набор на бесплатное обучение в IT

VK открывает набор на бесплатные образовательные программы в IT и digital

Набор на бесплатные программы и курсы по 14 направлениям, среди которых разработка, машинное обучение, информационная безопасность и продуктовые исследования, запускает VK Education, следует из поступившего «Ленте.ру» пресс-релиза.

«Обучение бесплатное и ориентировано на разный уровень подготовки. Лучшие студенты программ смогут претендовать на позиции в штате компании или приглашение на стажировку», — сказано в сообщении.

Весенний набор включает в себя три направления: IT-курсы, проект Digital Camp по нетехническим специальностям и курс по гибким навыкам. Россиян ждет практико-ориентированное обучение с открытыми лекториями, асинхронными курсами и программами с конкурсным отбором. Под руководством экспертов VK студенты будут работать над реальными задачами и получат навыки, необходимые для карьеры в IT.

Отмечается, что часть программ пройдет в асинхронном формате и будет доступна всем желающим после регистрации, на других предусмотрены отборочные испытания, продолжительность обучения три месяца.

Узнать подробности о курсах и подать заявку на них можно по ссылке.