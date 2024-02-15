Женщина заставила детей попрошайничать и заработала состояние

В Индии мать заработала состояние, заставив детей попрошайничать

Мать из Индии заработала 250 тысяч рупий (около 276 тысяч рублей), заставив своих детей попрошайничать. Об этом сообщает NDTV.

40-летнюю Индру Бай задержали в городе Индоре, когда она просила милостыню. При себе у нее оказалось около 19 тысяч рупий (около 21 тысячи рублей). Женщину арестовали в рамках программы борьбы с попрошайничеством в индийских городах. Впоследствии выяснилось, что Бай — член преступной сети профессиональных попрошаек, а ее семья владеет внушительным состоянием и двухэтажным домом в штате Раджастан. При этом трое детей женщины тоже выпрашивали деньги у прохожих на улицах Индора.

Во время допроса Бай призналась, что с помощью детей заработала 250 тысяч рупий (около 276 тысяч рублей) за 45 дней. 100 тысяч рупий она отправила свекрам, 50 тысяч положила на свой банковский счет, а остаток инвестировала.

Восьмилетнюю дочь женщины удалось поймать, ее передали работникам социальной службы. Ее сыновья, которым было десять и девять лет, сбежали от полиции. Еще двое детей Бай живут в Раджастане.

Кроме дочери Бай, сотрудники городской администрации Индора спасли с улиц еще десять детей. В настоящий момент полиция также активно борется с криминальными бандами, которые заставляют несовершеннолетних попрошайничать.

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