Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:05, 15 февраля 2024Из жизни

Женщина заставила детей попрошайничать и заработала состояние

В Индии мать заработала состояние, заставив детей попрошайничать

Фото: Nick Fewings / Unsplash

Мать из Индии заработала 250 тысяч рупий (около 276 тысяч рублей), заставив своих детей попрошайничать. Об этом сообщает NDTV.

40-летнюю Индру Бай задержали в городе Индоре, когда она просила милостыню. При себе у нее оказалось около 19 тысяч рупий (около 21 тысячи рублей). Женщину арестовали в рамках программы борьбы с попрошайничеством в индийских городах. Впоследствии выяснилось, что Бай — член преступной сети профессиональных попрошаек, а ее семья владеет внушительным состоянием и двухэтажным домом в штате Раджастан. При этом трое детей женщины тоже выпрашивали деньги у прохожих на улицах Индора.

Во время допроса Бай призналась, что с помощью детей заработала 250 тысяч рупий (около 276 тысяч рублей) за 45 дней. 100 тысяч рупий она отправила свекрам, 50 тысяч положила на свой банковский счет, а остаток инвестировала.

Восьмилетнюю дочь женщины удалось поймать, ее передали работникам социальной службы. Ее сыновья, которым было десять и девять лет, сбежали от полиции. Еще двое детей Бай живут в Раджастане.

Материалы по теме:
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал» Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
2 декабря 2019
«Он чувствовал свою безнаказанность» Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
«Он чувствовал свою безнаказанность»Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
19 ноября 2019

Кроме дочери Бай, сотрудники городской администрации Индора спасли с улиц еще десять детей. В настоящий момент полиция также активно борется с криминальными бандами, которые заставляют несовершеннолетних попрошайничать.

Ранее сообщалось, что в Нигерии горничная похитила маленькую девочку и продала ее на рынке. Она попыталась выручить за ребенка 800 тысяч найр (около 50 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли торговый центр и школьный стадион в Белгороде. Есть погибшие и пострадавшие

      Милонов заступился за посетившего зону СВО Киркорова

      Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому снизился

      Суд в Риге признал законной депортацию россиян из-за языка

      США сообщили о перехвате поставок иранского оружия хуситам

      Россиянам расскажут о защите от рисков в сети

      На Москву обрушился рекордный снегопад

      У человекообразных обезьян нашли чувство юмора

      Троих россиян арестовали за нападения на прохожих с молотком

      45-летняя Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше