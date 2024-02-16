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12:40, 16 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о планах оппозиции присоединить запад России к Белоруссии

Лукашенко: белорусская оппозиция решила присоединить западные территории России

Фото: Unsplash

Оппозиция Белоруссии ведет переговоры на Западе о присоединении к республике западных территорий России. Об этом на собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ рассказал глава государства Александр Лукашенко, видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня все желают за Западе и в авангарде наши белорусские "беглые" поражения России в войне с Украиной. И дальше цитата: "Польша имеет право на западные земли Белоруссии, а в случае поражения России, Белоруссия будет прирастать за счет западных земель России". Читай нам прирежут что-то из Смоленской и Брянской, может быть, Псковской областей, а западную Белоруссию мы должны отдать Польше», — сообщил Лукашенко.

Президент отметил, что ни в коем случае не мог бы согласиться на подобное, сказав, что будет бороться до последнего за белорусские земли.

Ранее Лукашенко заявил о задержании украинских диверсантов в ходе проведения контртеррористической операции на западе Белоруссии.

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      Валентин Карант
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