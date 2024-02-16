В Москве рассказали о помощи разработчикам медицинских нейросетей

Ракова: в Москве создали 350 датасетов для обучения медицинских нейросетей

В Москве создали более 350 наборов данных для обучения медицинских нейросетей. В частности, специалисты Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы разработали первый открытый датасет для обучения ИИ поиску заболеваний головного мозга, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас мы увеличиваем темпы создания уникальных ИТ-продуктов для медицины. Одно из направлений — это разработка обезличенных наборов данных для оценки и тестирования нейросетей, которую ведут столичные ученые Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Из 350 таких датасетов 68 открыты для всех разработчиков. Все открытые датасеты опубликованы на платформе mosmed.ai и могут применяться при самотестировании нейросетей. В частности, последний из разработанных московскими специалистами датасет, созданный для обучения ИИ поиску заболеваний мозга.

По словам Раковой, с помощью нового датасета разработчики смогут тестировать нейросети для определения признаков внутричерепного кровоизлияния. «Он содержит полные результаты 800 КТ-исследований головного мозга и важные с клинической точки зрения признаки, учет которых может помочь сделать поиск патологий эффективнее», — уточнила Ракова. Набор данных по внутричерепным кровоизлияниям пригодится при разработке нейросетей для определения переломов костей черепа и внутричерепных кровоизлияний, а также оценки типа по локализациям и их множественности.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Юрий Васильев, в свою очередь, заметил: «Такие алгоритмы полезны, так как подходы к терапии пациента в основном зависят не только от факта кровоизлияния, но и от его локализации и объема». Он подчеркнул, что для эффективного тестирования ИИ в этой области важны не только снимки, подтверждающие или опровергающие сам факт кровоизлияния, но и дополнительные параметры, включенные московскими учеными в набор данных.

Нейросети используются в Москве в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения. Проект реализует комплекс социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ при поддержке Департамента информационных технологий.

