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07:49, 16 февраля 2024Силовые структуры

Концессионера Неверова из российского аэропорта увезли на допрос

В Чите концессионера Неверова из аэропорта увезли на допрос

Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

В Чите из аэропорта на допрос увезли руководителя «Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации» (ВАНК), являющуюся концессионером строительства социальных учреждений в Забайкалье, Станислава Неверова. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, силовики прямо в аэропорту встретили Неверова и проводили на допрос. После этой процедуры концессионера планируют отпустить.

Ранее стало известно, что суд в Екатеринбурге арестовал до 27 февраля бывшего заместителя министра строительства Свердловской области Игоря Дубровина по обвинению в особо крупном хищении денежных средств. Его задержали в Чите 14 декабря. Следователи вменяют ему обвинения, связанные с его работой в Свердловской области.

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      Екатерина Кашурникова
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