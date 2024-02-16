Концессионера Неверова из российского аэропорта увезли на допрос

В Чите концессионера Неверова из аэропорта увезли на допрос

В Чите из аэропорта на допрос увезли руководителя «Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации» (ВАНК), являющуюся концессионером строительства социальных учреждений в Забайкалье, Станислава Неверова. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, силовики прямо в аэропорту встретили Неверова и проводили на допрос. После этой процедуры концессионера планируют отпустить.

Ранее стало известно, что суд в Екатеринбурге арестовал до 27 февраля бывшего заместителя министра строительства Свердловской области Игоря Дубровина по обвинению в особо крупном хищении денежных средств. Его задержали в Чите 14 декабря. Следователи вменяют ему обвинения, связанные с его работой в Свердловской области.