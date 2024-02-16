Названа причина смерти Навального

«Известия»: причиной смерти Навального в колонии стал оторвавшийся тромб

Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) умер в исправительной колонии из-за оторвавшегося тромба. Причину называет источник «Известий».

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу уточняет, что Навальному стало плохо после прогулки. Оппозиционер потерял сознание, на место прибыли врачи, в том числе бригада скорой помощи. Навальному провели реанимационные мероприятия, но они оказались безуспешными.

Навальный отбывал наказание в поселке Харп, куда его перевезли из Владимирской области. По данным ФСИН, в связи со смертью осужденного в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России.