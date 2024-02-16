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21:16, 16 февраля 2024Россия

Олега Тинькова признали иноагентом

Минюст России признал иноагентом бизнесмена Олега Тинькова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минюст России внес Олега Тинькова в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, проживающий за границей бизнесмен выступал против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, а также принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов и распространял фейки о российской политике.

Помимо Тинькова, в список иноагентов внесен актер Никита Кукушкин, также проживающий за пределами России.

Ранее Минюст признал иноагентом писателя Григория Чхартишвили, известного как Борис Акунин (внесен в реестр террористов и экстремистов). В перечень также внесли журналистов Александра Минкина и Андрея Куршина, бывшего муниципального депутата из Марий Эл Антона Соколова, а также интернет-издание «Холод».

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      Марина Совина
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