Олега Тинькова признали иноагентом

Минюст России признал иноагентом бизнесмена Олега Тинькова

Минюст России внес Олега Тинькова в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, проживающий за границей бизнесмен выступал против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, а также принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов и распространял фейки о российской политике.

Помимо Тинькова, в список иноагентов внесен актер Никита Кукушкин, также проживающий за пределами России.

Ранее Минюст признал иноагентом писателя Григория Чхартишвили, известного как Борис Акунин (внесен в реестр террористов и экстремистов). В перечень также внесли журналистов Александра Минкина и Андрея Куршина, бывшего муниципального депутата из Марий Эл Антона Соколова, а также интернет-издание «Холод».