Переброска диверсантов в Белоруссию могла быть организована СБУ

Переброска диверсантов через границу Белоруссии могла быть организована СБУ

Переброска задержанных нескольких диверсантов в Белоруссию была организована Службой безопасности Украины (СБУ), об этом сообщает агентство БелТА, ссылаясь на КГБ Белоруссии.

По данным, передаваемым сотрудниками ведомства, СБУ совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели разведку местности в Лельчицком районе. Взрывные устройства были переданы диверсантам непосредственно перед переходом белорусской границы, отмечают в КГБ.

Среди задержанных двое граждан Украины и один гражданин Белоруссии. Переносимые членами диверсионно-разведывательной группы взрывные устройства, как сообщает ведомство, предназначались для совершения терактов на территории России и Белоруссии.

Также КГБ страны сообщило, что украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала диверсионно-разведывательной группы и принять меры по нейтрализации негативных последствий для Украины.

Ранее о задержании в Белоруссии украинских диверсантов рассказал президент республики Александр Лукашенко на собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ.