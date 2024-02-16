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17:43, 16 февраля 2024Бывший СССР

Переброска диверсантов в Белоруссию могла быть организована СБУ

Переброска диверсантов через границу Белоруссии могла быть организована СБУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Переброска задержанных нескольких диверсантов в Белоруссию была организована Службой безопасности Украины (СБУ), об этом сообщает агентство БелТА, ссылаясь на КГБ Белоруссии.

По данным, передаваемым сотрудниками ведомства, СБУ совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели разведку местности в Лельчицком районе. Взрывные устройства были переданы диверсантам непосредственно перед переходом белорусской границы, отмечают в КГБ.

Среди задержанных двое граждан Украины и один гражданин Белоруссии. Переносимые членами диверсионно-разведывательной группы взрывные устройства, как сообщает ведомство, предназначались для совершения терактов на территории России и Белоруссии.

Также КГБ страны сообщило, что украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала диверсионно-разведывательной группы и принять меры по нейтрализации негативных последствий для Украины.

Ранее о задержании в Белоруссии украинских диверсантов рассказал президент республики Александр Лукашенко на собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

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      Валентин Карант
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