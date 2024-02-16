Сотрудник отеля забрался в постель к спящим россиянкам и «устроил мастурбейшн»

Сотрудник отеля на Шри-Ланке забрался в номер к спящим россиянкам, разделся и занялся онанизмом в их постели. Подробности истории сообщил Telegram-канал Shot.

Компания туристов из России приехала отдохнуть в отеле Rainbow Surf Beach hotel на неделю. Три подруги Полина, Оксана и Яна поселились в одном номере. В ночь с 7 на 8 февраля Яна проснулась от странных ощущений — служащий гостиницы сидел на кровати девушки и поглаживал ее ногу. Россиянки выдворили злоумышленника из номера, но не стали подавать на него заявление, чтобы не тратить время короткого отпуска.

В ночь на День всех влюбленных, 14 февраля, мужчина снова залез в комнату девушек. На этот раз он разделся, лег на кровать между Полиной и Оксаной и, как пишет канал, «устроил мастурбейшн». Тогда терпению отдыхающих пришел конец, они устроили скандал и потребовали вызвать полицию.

На опубликованных кадрах видно, что администрация отеля безуспешно пыталась извиниться перед россиянами на русском и английском. По данным источника, туристы написали заявление в правоохранительные органы, но там согласились принять его только после вмешательства консула. «Будет ли в этом какой-то смысл, пока неясно», — сказано в публикации.