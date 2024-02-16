Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:11, 16 февраля 2024Путешествия

Сотрудник отеля забрался в постель к спящим россиянкам и «устроил мастурбейшн»

Сотрудник отеля на Шри-Ланке забрался в номер к спящим россиянкам, разделся и занялся онанизмом в их постели. Подробности истории сообщил Telegram-канал Shot.

Компания туристов из России приехала отдохнуть в отеле Rainbow Surf Beach hotel на неделю. Три подруги Полина, Оксана и Яна поселились в одном номере. В ночь с 7 на 8 февраля Яна проснулась от странных ощущений — служащий гостиницы сидел на кровати девушки и поглаживал ее ногу. Россиянки выдворили злоумышленника из номера, но не стали подавать на него заявление, чтобы не тратить время короткого отпуска.

В ночь на День всех влюбленных, 14 февраля, мужчина снова залез в комнату девушек. На этот раз он разделся, лег на кровать между Полиной и Оксаной и, как пишет канал, «устроил мастурбейшн». Тогда терпению отдыхающих пришел конец, они устроили скандал и потребовали вызвать полицию.

На опубликованных кадрах видно, что администрация отеля безуспешно пыталась извиниться перед россиянами на русском и английском. По данным источника, туристы написали заявление в правоохранительные органы, но там согласились принять его только после вмешательства консула. «Будет ли в этом какой-то смысл, пока неясно», — сказано в публикации.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили чешскую ракетную установку, которая атаковала Белгород. В чем ее особенность?

      Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

      Украинская артистка раскритиковала спевшего ее песню в ДНР Киркорова

      Три страны ЕС заблокировали решение о закупке снарядов для Украины вне блока

      Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

      Экспортеры топлива в России захотели новых льгот

      Шойгу простился с бывшим командиром 9-й роты в Афганистане

      Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии украинских диверсантов

      В Германии заявили о необходимости удвоить военную помощь Украине

      Сотрудник отеля забрался в постель к спящим россиянкам и «устроил мастурбейшн»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше