На Украине группа партизан взорвала эшелон с боеприпасами НАТО

В Винницкой области партизаны взорвали эшелон с боеприпасами НАТО для ВСУ

На Украине взорвался железнодорожный состав с боеприпасами для Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода вещает».

В Могилев-Подольском районе Винницкой области, недалеко от населенного пункта Серебрия, около семи часов утра 16 февраля прозвучал взрыв. Согласно свидетельствам очевидцев, был подорван эшелон с военным грузом НАТО для ВСУ, который следовал из Молдавии в Винницу. Вследствие взрыва состав сошел рельсов, также произошла дополнительная детонация перевозимых боеприпасов.

По информации авторов канала, взрыв произошел в результате действий группы местных партизан.

Часть железнодорожного полотна была выведена из строя, на ее ремонт уйдет несколько дней. Предположительно, было уничтожено более 60 тонн боеприпасов и другого военного оборудования.