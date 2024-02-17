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16:46, 17 февраля 2024Бывший СССР

На Украине группа партизан взорвала эшелон с боеприпасами НАТО

В Винницкой области партизаны взорвали эшелон с боеприпасами НАТО для ВСУ

Фото: Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

На Украине взорвался железнодорожный состав с боеприпасами для Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода вещает».

В Могилев-Подольском районе Винницкой области, недалеко от населенного пункта Серебрия, около семи часов утра 16 февраля прозвучал взрыв. Согласно свидетельствам очевидцев, был подорван эшелон с военным грузом НАТО для ВСУ, который следовал из Молдавии в Винницу. Вследствие взрыва состав сошел рельсов, также произошла дополнительная детонация перевозимых боеприпасов.

По информации авторов канала, взрыв произошел в результате действий группы местных партизан.

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Часть железнодорожного полотна была выведена из строя, на ее ремонт уйдет несколько дней. Предположительно, было уничтожено более 60 тонн боеприпасов и другого военного оборудования.

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      Алиса Дмитриева
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