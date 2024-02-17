Упавший в Воронеже беспилотник ВСУ повредил жилой дом

Губернатор Гусев: в Воронеже обломки беспилотника ВСУ повредили крышу дома

Обломки беспилотника ВСУ повредили крышу частного дома в Воронеже. Об этом в своем Telegraam-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он уточнил, что в результате инцидента пострадавших нет. Глава региона пообещал помочь владельцам строения с ремонтом и заверил, что держит на контроле оперативную ситуацию..

Ранее Гусев сообщил, что на подлете к Воронежу были сбиты два беспилотника самолетного типа. Также о появившихся дронах рассказали власти Брянской, Белгородской и Калужской областей. Во всех случаях никто не пострадал.