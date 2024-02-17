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08:55, 17 февраля 2024Россия

В Курской области опять сработала ПВО

Губернатор Старовойт заявил, что в Курской области опять сработала ПВО

Фото: РИА Новости

Над Курском и Курским районом работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор области Роман Старовойт.

Каких-либо подробностей инцидента не приводится.

Ранее Старовойт отметил, что минувшая ночь стала для жителей Курской области бессонной и беспокойной. В регионе до сих пор объявлен сигнал ракетной опасности.

Утром 17 февраля Минобороны сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, дроны пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую области.

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      Марина Совина
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