В Курской области опять сработала ПВО

Губернатор Старовойт заявил, что в Курской области опять сработала ПВО

Над Курском и Курским районом работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор области Роман Старовойт.

Каких-либо подробностей инцидента не приводится.

Ранее Старовойт отметил, что минувшая ночь стала для жителей Курской области бессонной и беспокойной. В регионе до сих пор объявлен сигнал ракетной опасности.

Утром 17 февраля Минобороны сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, дроны пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую области.