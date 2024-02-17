В Петербурге задержали тату-мастера после жалоб православных активистов

В Пулкове задержали тату-мастера Кричкер по делу об оскорблении чувств верующих

В Санкт-Петербурге задержали тату-мастера Дарью Кричкер по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Ранее на девушку пожаловался центр «Сорок сороков». В обращении к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину активисты заявили, что татуировщица совершала «неоднократные грубейшие кощунственные действия в отношении Христа, Богородицы, святых Церкви». «Такое ублюдство терпеть на русской земле нельзя», — говорилось в сообщении.

Отмечается, что Кричкер задержали в аэропорту Пулково при попытке улететь в Ереван. После информации о задержании девушки в сети появились кадры, где были изображены татуировки с религиозными символами и котятами. Однако эти татуировки делала подруга Кричкер по имени Нина. Она не была задержана, при этом к ней ранее также обращался центр «Сорок сороков» с требованием удалить изображения татуировок из социальных сетей.