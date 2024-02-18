Меркурис: ВСУ в ярости из-за некомпетентности командиров и руководства Украины

Британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что ситуация вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) приближается к кризису. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Меркурис раскрыл причину ярости ВСУ и подчеркнул, что украинские военные находятся в ярости из-за некомпетентности командиров и руководства страны. «Они злы на них даже больше, чем на русских, если такое вообще возможно», — подчеркнул он.

Аналитик из Британии добавил, что ситуация в ВСУ стала катастрофической. По его словам, отдельные бригады даже отказываются выполнять приказы.

Ранее Меркурис заявил об усилении России на фронте. По его словам, в результате увеличения российских действий положение Киева усугубилось. Эксперт также усомнился, что Белый дом получит поддержку законопроекта о выделении новой помощи Украине.