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13:05, 18 февраля 2024Культура

Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз

Daily Mail: Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз

Фото: Amy Sussman / WireImage / Getty Images

Голливудские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз. Об этом сообщил Daily Mail.

38-летняя актриса объявила о беременности на Берлинском международном кинофестивале. Звезда фильма «Девушка с татуировкой дракона» выбрала для красной ковровой дорожки черное объемное платье без бретелей. Помимо этого, Мара сделала гладкий пучок и макияж с акцентом на глаза в виде черных стрелок и розовой помадой. На некоторых снимках актриса позировала, положив руки на живот.

Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями три года назад. Мальчика назвали Ривер в честь брата Феникса. О рождении ребенка рассказал российский документалист Виктор Коссаковский на Цюрихском кинофестивале.

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      Полина Кислицына
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