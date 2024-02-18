Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз

Daily Mail: Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз

Голливудские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз. Об этом сообщил Daily Mail.

38-летняя актриса объявила о беременности на Берлинском международном кинофестивале. Звезда фильма «Девушка с татуировкой дракона» выбрала для красной ковровой дорожки черное объемное платье без бретелей. Помимо этого, Мара сделала гладкий пучок и макияж с акцентом на глаза в виде черных стрелок и розовой помадой. На некоторых снимках актриса позировала, положив руки на живот.

Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями три года назад. Мальчика назвали Ривер в честь брата Феникса. О рождении ребенка рассказал российский документалист Виктор Коссаковский на Цюрихском кинофестивале.