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08:04, 18 февраля 2024Интернет и СМИ

Лера Кудрявцева сообщила о предстоящей операции

Лера Кудрявцева сообщила о предстоящей операции из-за серьезной травмы ноги
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о предстоящей операции из-за серьезной травмы ноги. Об этом пишет «Пятый канал».

Травму знаменитость получила на репетиции во время прыжка. «Обычный такой прыжок — руки вверх, ноги в сторону. Никаких трюков, танцев не было. Вдруг услышала дикий хруст в колене и с дикой болью просто упала на сцену», — сказала она.

У телеведущей диагностировали тяжелый разрыв крестообразной связки и перелом мыщелка тазобедренного сустава. «Надеюсь, что на следующей неделе сделаем операцию (...) Говорят, чтобы восстановить ногу, нужно более полугода, но ходить, говорят, сразу через неделю после операции надо», — поделилась она.

Ранее Кудрявцева сообщила, что сломала ногу. Она пожаловалась на травму словами «это какой-то сюр». «Не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так?» — посетовала ведущая.

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      Марина Совина
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