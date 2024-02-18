Лера Кудрявцева сообщила о предстоящей операции из-за серьезной травмы ноги

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о предстоящей операции из-за серьезной травмы ноги. Об этом пишет «Пятый канал».

Травму знаменитость получила на репетиции во время прыжка. «Обычный такой прыжок — руки вверх, ноги в сторону. Никаких трюков, танцев не было. Вдруг услышала дикий хруст в колене и с дикой болью просто упала на сцену», — сказала она.

У телеведущей диагностировали тяжелый разрыв крестообразной связки и перелом мыщелка тазобедренного сустава. «Надеюсь, что на следующей неделе сделаем операцию (...) Говорят, чтобы восстановить ногу, нужно более полугода, но ходить, говорят, сразу через неделю после операции надо», — поделилась она.

Ранее Кудрявцева сообщила, что сломала ногу. Она пожаловалась на травму словами «это какой-то сюр». «Не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так?» — посетовала ведущая.