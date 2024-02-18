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01:16, 18 февраля 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского

Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский потеряет поддержку после потери Авдеевки
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Участник международного общественного движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров раскрыл последствия потери Авдеевки для Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, взятие российскими войсками Авдеевки может привести к снижению уровня поддержки Зеленского. Он добавил, что Киев лишится поддержки Запада. «Одномоментно они не бросят Украину, не в их интересах. Бросить Украину — значит дать шанс Зеленскому выйти из военного тупика, обвинив во всем Запад», — уточнил он. Килинкаров отметил, что какое-то финансирование со стороны Запада Украина продолжит получать, но этого будет недостаточно.

Бывший депутат Рады считает, что Зеленского ждут очень сложные времена. «Ему предъявят все: и Бахмут, и Авдеевку. Этот момент пока не наступил, но чаша почти полна», — сказал он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.

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      Марина Совина
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