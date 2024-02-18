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15:53, 18 февраля 2024Россия

«Нечем было отстреливаться». Российский офицер дважды вызвал на себя огонь «Градов» и спас бойцов из окружения

Российский офицер в окружении дважды вызвал на себя огонь «Градов» и выжил
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Капитан мотострелковой роты Олег Пивоваров спас подразделение, попавшее в окружение, дважды вызвав на себя огонь «Градов». По его словам, у бойцов закончились боеприпасы и нечем было отстреливаться. За подвиг 24-летний офицер получил Золотую Звезду Героя России. Он также рассказал, что его отец-военный тоже служит в Донбассе.

Офицер рассказал, что сначала бойцы его не послушали

По словам Пивоварова, его подразделение попало в окружение в лесополосе. «Противник зашел на танках, на БТР к нам в тыл. И по лесополосе подходила пехота противника», — рассказал он. Офицер сообщил, что дошло до прямого контакта с украинскими военными в лесополосе, однако вскоре боеприпасы закончились и нечем было отстреливаться. Тогда Пивоваров принял решение вызвать огонь на себя.

С первого раза меня, конечно, не послушались, сказали: «Командир, мы с тобой». Я сказал, что это приказ, приказу сразу подчинились.

Олег Пивоваровкапитан мотострелковой роты

По словам военного, первая часть подразделения вышла из лесополосы в поле, и он попросил командование вызвать огонь на себя. «По лесополосе отработали пакетом "Градов". Но, так как мы были хорошо окопаны, все находились в траншеях, ячейках, никто не получил серьезных ранений», — рассказал Пивоваров. Он отметил, что бойцы ВСУ не ожидали этого и не успели спрятаться. Затем, сообщил он, вышла остальная часть подразделения, и он остался в лесополосе один и снова вызвал огонь на себя.

Наемник из Латвии рассказывал о тяжелом положении ВСУ на фронте

ВСУ несут большие потери, солдатам не хватает боеприпасов и обмундирования, а положение на фронте очень тяжелое. Об этом рассказал латвийский наемник с позывным Призрак в беседе с журналистами.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По словам Призрака, каждую неделю в его подразделении кого-то хоронили. «Очень большое количество павших, нет активного продвижения вперед, что касается не только добровольцев (...), но и солдат, которые чисто физически уже не способны воевать», — рассказал он.

Призрак отмечал, что ВСУ испытывают острую нехватку тяжелой техники и артиллерии, а западные наемники стали все чаще покидать ряды украинской армии.

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      Варвара Кошечкина
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