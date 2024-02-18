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13:39, 18 февраля 2024Россия

Российский офицер в окружении дважды вызвал на себя огонь «Градов»

Офицер Пивоваров дважды вызвал на себя огонь «Градов» для спасения сослуживцев

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров дважды вызвал на себя огонь реактивных систем залпового огня «Град», чтобы спасти сослуживцев. Об этом офицер рассказал в Telegram-канале Министерства обороны.

По словам Пивоварова, противник на танках и БТР зашел к ним в тыл, а по лесополосе продвигалась пехота. Российские военные оказались в окружении и встали в круговую оборону. Когда боеприпасы стали заканчиваться, 24-летний командир принял решение вызвать на себя огонь артиллерии, а подчиненным приказал отходить на более выгодные позиции.

После того, как часть подразделения вышла из лесополосы в поле, Пивоваров связался с командованием и сообщил ему свои координаты. По словам офицера, противник не ожидал ударов артиллерии по месту, где находились свои, и не успел спрятаться. Российские же военные, пояснил Пивоваров, были хорошо окопаны, находились в траншеях и ячейках, а потому серьезных ранений не получили.

После этого офицер приказал покинуть зону обстрела всем подчиненным и, оставшись один, вызвал огонь на себя еще раз. Пивоваров последним покинул опорный пункт взвода.

За свой подвиг офицер был удостоен звания Героя России.

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      Илона Палей
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