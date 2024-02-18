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21:18, 18 февраля 2024Мир

Симоньян призвала не стесняться слова «русский»

Симоньян призвала не стесняться гражданства России по этническому признаку
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Необходимо перестать стесняться слова «русский» и законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за пределами страны. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, передает «Россия 1».

Она привела в пример случай, когда 17-летний парень «ввязался в драку, оскорбил, ударил ветеранов СВО или кого-то еще». При этом, по словам журналиста, выясняется, что он получил гражданство год или полгода назад. Она напомнила, что иногда МВД и другие структуры «просто когтями добывают гражданство нашим русским людям, которые когда-то уехали в Казахстан по комсомольской стройке, например».

«Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова "русский"(...). Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять», — добавила Симоньян. Она считает, что нужно давать гражданство по этническому признаку.

В России 26 октября 2023 года вступил в силу новый базовый федеральный закон о гражданстве, который упрощает возможность получения паспорта страны для некоторых претендентов, а также вводит процедуру прекращения гражданства взамен института отмены решений о его предоставлении.

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      Марина Совина
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