Стало известно о состоянии брошенной и плененной военнослужащей ВСУ

Сальдо: брошенная сослуживцами военнослужащая ВСУ продолжает лечение в госпитале

Украинская военнослужащая, которая была брошена своими сослуживцами после боя на левом берегу Днепра, продолжает лечение в российском госпитале. О состоянии плененной заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает РИА Новости.

«Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале», — ответил он на вопрос журналистов.

25 декабря прошлого года сообщалось, что российские бойцы спасли брошенную на поле боя раненую военнослужащую, оставленную ее сослуживцами. На опубликованных Сальдо кадрах было видно, как женщина в военной форме лежит в траве под ветками кустов. Увидев российский беспилотник, она начала махать рукой, чтобы привлечь к себе внимание. Операторы, следившие за камерами, поняли ее просьбы о помощи. Затем она была эвакуирована и госпитализирована.