Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:01, 18 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о состоянии брошенной и плененной военнослужащей ВСУ

Сальдо: брошенная сослуживцами военнослужащая ВСУ продолжает лечение в госпитале
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинская военнослужащая, которая была брошена своими сослуживцами после боя на левом берегу Днепра, продолжает лечение в российском госпитале. О состоянии плененной заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает РИА Новости.

«Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале», — ответил он на вопрос журналистов.

25 декабря прошлого года сообщалось, что российские бойцы спасли брошенную на поле боя раненую военнослужащую, оставленную ее сослуживцами. На опубликованных Сальдо кадрах было видно, как женщина в военной форме лежит в траве под ветками кустов. Увидев российский беспилотник, она начала махать рукой, чтобы привлечь к себе внимание. Операторы, следившие за камерами, поняли ее просьбы о помощи. Затем она была эвакуирована и госпитализирована.

***
Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы должны стать быстрее и решительнее». Боррель заявил, что ситуация на Украине решится за три месяца

      Четверо детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в российском регионе

      Россиян предупредили об опасности растворимого кофе

      На Украине заявили о катастрофическом дефиците рабочей силы

      В Европе нашли способ собрать денег на оружие для Киева

      Звезда «Слова пацана» согласился играть Жириновского без обсуждения гонорара

      Премьер Эстонии прокомментировала решение о ее розыске в России

      Франция заявила о российских кибератаках на свои военные предприятия

      Роднина оценила шансы Валиевой стать олимпийской чемпионкой

      Россиянин описал село в горах Дагестана фразой «туристов в глаза не видели»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше