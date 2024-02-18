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20:20, 18 февраля 2024Россия

В посольстве России рассказали о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле

Посольство РФ: ситуация на Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы для россиян

Фото: Joana Kruse / Globallookpress.com

Ситуация на Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство РФ после инцидента с домогательствами сотрудников отеля в отношении двух россиянок.

По сообщению ведомства, россияне могут спокойно продолжить свой отдых на острове.

17 февраля посольство РФ на Шри-Ланке рассказало об участившихся инцидентах с участием россиян на территории островного государства. По данным ведомства, в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel произошла драка между россиянином и персоналом отеля Rainbow Surf Beach Hotel. Причиной конфликта стало непристойное поведение персонала в отношении двух туристок из России.

Диппредставительство отметило, что это не первая подобная жалоба, и призвало россиян, постоянно проживающих на Шри-Ланке, рассмотреть вариант возвращения на родину.

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      Илона Палей
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