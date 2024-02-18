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20:53, 18 февраля 2024Россия

ВКС России ударили по ВСУ термобарической бомбой весом 1500 килограммов

РГ: ВКС России ударили по базе ВСУ термобарической бомбой весом 1500 кг

Кадр: страница «РГ | Русское оружие» во «ВКонтакте»

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) термобарической бомбой ОДАБ-1500. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что снаряд прилетел в пункт временной дислокации украинских войск, спрятанный в жилой застройке города. На кадрах, опубликованных изданием, заметен крупный взрыв.

В октябре 2023 года сообщалось, что командование ВСУ под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Оружие применили с истребителя-бомбардировщика Су-34 Удар пришелся по штабу отдельной тактической группы «Соледар», который располагался недалеко от села Александро-Калиново.

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      Варвара Кошечкина
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