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15:26, 18 февраля 2024Бывший СССР

Во Львове произошел пожар на промышленном объекте

Глава Львовской ОВА Козицкий: на промышленном объекте во Львове прогремел взрыв

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В украинском Львове в результате взрыва загорелся промышленный объект. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 04:00 на объекте промышленности во Львове прогремел взрыв. Начался пожар», — рассказал Козицкий. Прибывшим на место пожарным удалось потушить возгорание, добавил он. Глава также отметил, что на месте пожара работали специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции.

В результате пожара на объекте промышленности никто не пострадал. В данный момент выясняется, что стало причиной взрыва и возгорания.

Ранее в этот же день в Полтавской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта после взрывов.

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      Полина Кислицына
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