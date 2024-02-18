Во Львове произошел пожар на промышленном объекте

Глава Львовской ОВА Козицкий: на промышленном объекте во Львове прогремел взрыв

В украинском Львове в результате взрыва загорелся промышленный объект. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 04:00 на объекте промышленности во Львове прогремел взрыв. Начался пожар», — рассказал Козицкий. Прибывшим на место пожарным удалось потушить возгорание, добавил он. Глава также отметил, что на месте пожара работали специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции.

В результате пожара на объекте промышленности никто не пострадал. В данный момент выясняется, что стало причиной взрыва и возгорания.

Ранее в этот же день в Полтавской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта после взрывов.