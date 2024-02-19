Экономист назвал хорошим ходом снижение Сбером ставки для застройщиков

Цыганов: улучшение Сбером условий для застройщиков — хороший ход

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов назвал хорошим ходом решение Сбера о снижении ставки субсидирования для застройщиков, реализующих жилье по льготной ипотеке. По его словам, уже нащупывается компромисс между игроками рынка и Банком России.

«Со стороны Сбера улучшение условий — это хороший ход. Уточнение условий работы банков и застройщиков начинает нащупывать компромиссы, причем не за счет какой-либо стороны, а в определенной степени учитывающие интересы и покупателей жилья, и застройщиков, и банкиров», — сказал Цыганов.

Он отметил, что какие-то банки ввели комиссии, какие-то работают с аккредитивами, что по сути, тоже позволяет восполнить недополученные доходы и сохранить ставки для населения по льготной ипотеке.

«Это относится и к модели, основанной на использовании аккредитивов застройщиком, и к практике учета доходов на средства, размещенные на эскроу-счетах, для определения величины субсидии застройщику. В свою очередь застройщик компенсирует часть ипотечной ставки для покупателей жилья. В целом все это — программы субсидирования, работа с аккредитивами — направлено на повышение доступности ипотечного кредита на основе учета интересов всех участников», — резюмировал эксперт.

С 19 февраля 2024 года для застройщиков на проектном финансировании Сбера доступна льготная субсидия от 3,9 процента. Для застройщиков, пользующихся комплексным продуктом банка, когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидирования составит ноль процентов.

Программа льготной ипотеки была введена в 2020 году. Сейчас ставка по ней составляет восемь процентов. Проект действует до 1 июля 2024 года.