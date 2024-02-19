Пассажир начал крушить туалет самолета, избил бортпроводника и попал на видео
Пассажир самолета Thai Airways, следовавшего из Бангкока в Лондон, начал крушить туалет во время полета и избил бортпроводника. Инцидент на рейсе попал на видео, которое публикует издание Metro.
По словам очевидцев, 35-летний мужчина находился в уборной, но внезапно стал кричать и ломать дверь, сняв ее с петель. Его пытались успокоить попутчики, однако дебошир набросился на члена экипажа. На кадрах видно, как он с силой ударил его по лицу, после чего бортпроводник упал на пол в проходе.
Находившиеся на борту люди стали переходить в хвостовую часть самолета, забирая с собой детей. По прилете в Лондон борт встретила полиция, мужчина был арестован. Ему предъявили обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и создании угрозы безопасности самолета.
Пострадавшего бортпроводника доставили в больницу, его травмы оказались неопасны для жизни.