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20:10, 19 февраля 2024Путешествия

Пассажир начал крушить туалет самолета, избил бортпроводника и попал на видео

Metro: на рейсе Thai Airways мужчина избил бортпроводника и был арестован

Пассажир самолета Thai Airways, следовавшего из Бангкока в Лондон, начал крушить туалет во время полета и избил бортпроводника. Инцидент на рейсе попал на видео, которое публикует издание Metro.

По словам очевидцев, 35-летний мужчина находился в уборной, но внезапно стал кричать и ломать дверь, сняв ее с петель. Его пытались успокоить попутчики, однако дебошир набросился на члена экипажа. На кадрах видно, как он с силой ударил его по лицу, после чего бортпроводник упал на пол в проходе.

Находившиеся на борту люди стали переходить в хвостовую часть самолета, забирая с собой детей. По прилете в Лондон борт встретила полиция, мужчина был арестован. Ему предъявили обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и создании угрозы безопасности самолета.

Пострадавшего бортпроводника доставили в больницу, его травмы оказались неопасны для жизни.

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      Зарина Дзагоева
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