Путин разрешил Экспобанку купить «дочку» банка HSBC

Путин разрешил Экспобанку купить российское подразделение британского банка HSBC

Президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку купить «дочку» британского банка HSBC. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовых актов.

Решение принято в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

С октября 2022 года «дочка» HSBC входила в утвержденный Путиным список банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале без его согласования

Соглашение о продаже 100 процентов российского бизнеса группы HSBC Экспобанку было подписано еще в июле 2022 года. Тогда планировалось, что сделка завершится в первой половине 2023 года.