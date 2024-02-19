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21:14, 19 февраля 2024Экономика

Путин разрешил Экспобанку купить «дочку» банка HSBC

Путин разрешил Экспобанку купить российское подразделение британского банка HSBC

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку купить «дочку» британского банка HSBC. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовых актов.

Решение принято в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

С октября 2022 года «дочка» HSBC входила в утвержденный Путиным список банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале без его согласования

Соглашение о продаже 100 процентов российского бизнеса группы HSBC Экспобанку было подписано еще в июле 2022 года. Тогда планировалось, что сделка завершится в первой половине 2023 года.

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      Марина Совина
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