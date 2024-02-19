Росгвардия показала на видео перехваченный в ДНР британский дрон-камикадзе

Росгвардия показала видео с перехваченным силовиками в ДНР британским дроном

Росгвардия показала на видео перехваченный в Новоазовском районе Донецкой народной республики (ДНР) британский реактивный дрон-камикадзе Banshee Jet-80. Ролик в понедельник, 19 февраля, в своем Telegram-канале опубликовала пресс-служба ведомства.

На кадрах, снятых силовиками, британский дрон находится в частично разобранном состоянии. Видно, что носовая часть отделена от основной — после контролируемой посадки БПЛА взрывотехники Росгвардии обезвредили его боевую часть – 7 килограммов взрывчатки уничтожены на месте. Расшифровка полетного задания дрона показала, что целью был крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя.

О перехвате Banshee Jet 80 на юге ДНР сообщалось ранее, 19 февраля. Дрон перехватили сотрудники УФСБ, военной комендатуры и Росгвардии.

Banshee Jet 80 может провести в воздухе до 45 минут, а максимальная скорость полета аппарата составляет 740 километров в час.